Турецкие компании займутся разработкой месторождений в Азербайджане

С целью геологического изучения и эксплуатации азербайджанских рудных месторождений «Гашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» были подписаны контракты с ведущими в этой области компаниями Турции «Eti Bakır A.Ş.» и «Artvin Maden A.Ş.».

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр выразил уверенность в том, что этот важный шаг сыграет важную роль в запуске добывающей промышленности на освобожденных от оккупации территориях, изучении и вовлечении в оборот месторождений с высоким потенциалом, ускорив экономическую реинтеграцию региона.