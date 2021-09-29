Великобритания добилась заполнения своих газохранилищ

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Великобритании заполнены на 100% (по состоянию на 27 сентября), сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Однако общий объем топлива в стране существенно ниже, чем в прошлом году.

Фактическая наполненность газом в британских хранилищах (9,65 ТВт/ч) при этом оказалась даже выше, чем их максимальная заявленная мощность (около 9,63 ТВт/ч). Тем не менее, мощность хранилищ была снижена почти на 40% в начале февраля 2021 года. За аналогичный период прошлого года они были заполнены только 77,4%, но объем газа был выше (11,57 ТВт/ч).