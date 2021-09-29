Пакистан намерен перевозить грузы в Европу через территорию Азербайджана.

Как сообщили в Азербайджанской международной ассоциации автоперевозчиков (ABADA), об этом в ходе встречи в ассоциации сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, передает АПА.

Он отметил, что пакистанская логистическая компания «National Logistics Cell» начала осуществлять грузоперевозки в Азербайджан и Турцию автомобильным транспортом. Посол отметил, что у национальной логистической компании его страны есть разрешение на региональные транспортные операции, предоставленное Пакистанским уполномоченным комитетом Международного транспортного союза в рамках Международной транспортной конвенции (TIR).