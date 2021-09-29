Пакистан намерен перевозить грузы в Европу через территорию Азербайджана

29 сентября, 16:30

Пакистан намерен перевозить грузы в Европу через территорию Азербайджана.

Как сообщили в Азербайджанской международной ассоциации автоперевозчиков (ABADA), об этом в ходе встречи в ассоциации сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, передает АПА.

Он отметил, что пакистанская логистическая компания «National Logistics Cell» начала осуществлять грузоперевозки в Азербайджан и Турцию автомобильным транспортом. Посол отметил, что у национальной логистической компании его страны есть разрешение на региональные транспортные операции, предоставленное Пакистанским уполномоченным комитетом Международного транспортного союза в рамках Международной транспортной конвенции (TIR).

 

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».