ЛУКОЙЛ покупает у BP 25% в геологоразведочном проекте в азербайджанском секторе Каспия

«ЛУКОЙЛ» 28 сентября подписал соглашение о приобретении у BP 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как говорится в сообщении британской компании, после закрытия сделки BP останется оператором проекта с долей 25%. Третьим участником проекта является азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR с долей 50%.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана.

«Мы рады приветствовать «ЛУКОЙЛ» в качестве нового партнёра по проекту SWAP в продолжение наших плодотворных отношений по проекту Шахдениз. Надеемся на тесное сотрудничество с «ЛУКОЙЛом» и SOCAR по программе геологоразведочных работ, которая в случае успеха принесёт пользу и Азербайджану, и нашему партнерству», — сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что вхождение в совместный с BP и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики. Он отметил, что накопленный научно-технический потенциал партнеров-участников даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Абшеронского архипелага.

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) территориально расположен на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. СРП по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года. В 2016 году была проведена программа сейсморазведки, по результатам которой были выделены три перспективных участка — Северный Хали, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 метров. В августе 2021 года началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.