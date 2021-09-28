В ОПЕК дали прогноз о добыче углеводородов в Азербайджане

Добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане до конца 2030 года останется стабильной – на уровне 0,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете ОПЕК World Oil Outlook, выдержки из которого приводит «Спутник».

Однако, согласно отчету нефтяного картеля, после 2030 года добыча жидких углеводородов в Азербайджане будет идти на спад. Так, в 2035-2040 годах уровень производства нефти в стране составит 0,6 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2045 году на уровне 0,5 миллиона баррелей.