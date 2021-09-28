Цена азербайджанской нефти выросла почти до $81 за баррель

28 сентября, 11:10

Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала на $1,69 (2,14%) и составила $80,77 за баррель.

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Разведка Турции ликвидировала представителя ПКК по Армении

28 сентября, 12:38

Национальная разведывательная организация Турции обезвредила одного из руководителей террористической РКК Энгина Карааслана в ходе операции в сирийском регионе Камышлы.

Карааслан, ставший членом «Центрального комитета» террористической организации, в 2000-х годах исполнял обязанности представителя ПКК по Армении.