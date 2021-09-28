Цена азербайджанской нефти выросла почти до $81 за баррель

Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала на $1,69 (2,14%) и составила $80,77 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала на $1,69 (2,14%) и составила $80,77 за баррель.
Национальная разведывательная организация Турции обезвредила одного из руководителей террористической РКК Энгина Карааслана в ходе операции в сирийском регионе Камышлы.
Карааслан, ставший членом «Центрального комитета» террористической организации, в 2000-х годах исполнял обязанности представителя ПКК по Армении.