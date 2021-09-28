Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за три года

28 сентября, 09:35

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018-го, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 8:16 по бакинскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,85 процента, до 79,36 долларов за баррель, ноябрьских — на 0,83 процента, до 80,19 доллара за баррель. Это случилось впервые с октября 2018 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 0,85 процента, до 76,09 доллара за баррель.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».