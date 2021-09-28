Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за три года

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018-го, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 8:16 по бакинскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,85 процента, до 79,36 долларов за баррель, ноябрьских — на 0,83 процента, до 80,19 доллара за баррель. Это случилось впервые с октября 2018 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 0,85 процента, до 76,09 доллара за баррель.