Германия заполнила хранилища газа на 64,6%

Германия не испытывает «дефицита снабжения» газом, спрос на энергоносители «полностью удовлетворяется». Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

«Газохранилища заполнены в настоящий момент на 64,6%, это ниже, чем год назад, аналогичная заполняемость была в районе 2015 года», — сказала она. По ее словам, нынешний показатель выше, чем в среднем по ЕС.

Барон повторила сделанные в среду заявления о том, что российская сторона полностью выполняет контрактные обязательства. «Разумеется, мы следим за ситуацией на газовом рынке», — добавила Барон. Отвечая на вопрос, ведет ли ФРГ какие-то переговоры об увеличении объемов закупок газа, она сказала: «Закупки газа осуществляет рынок, федеральное правительство в этом не участвует и не имеет контрактов».

Представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе со своей стороны сказала, что германский МИД «поддерживает с российской стороной контакт по всем темам», в том числе и по вопросу энергетики.