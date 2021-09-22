США потребовали от России нарастить поставки газа через Украину

Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать. Об этом сообщил интервью Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он акцентировал внимание на том, что Россия ранее неоднократно заявляла, что способна обеспечить Европу газом при необходимости, а через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью. «Поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ, — прим.) как можно быстрее через Украину», — заявил Хохштейн.

Кроме того, Хохштейн выразил беспокойство относительно отказа «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он назвал это политическим шагом, связанным со стремлением России как можно быстрее завершить строительство газопровода «Северный поток 2».