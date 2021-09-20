«Газпром» отказался увеличить прокачку газа через Украину

Аукцион на дополнительные транзитные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) не состоялся. «Газпром» отказался выкупать предложенный объем на октябрь 2021 года в виде 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

При этом «Газпром» зарезервировал на октябрь часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» — 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона, свидетельствуют данные платформы GSA. Газопровод проходит через Белоруссию и Польшу.