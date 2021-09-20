Оверчук: Баку и Ереван настроены на деблокирование экономических связей в регионе

20 сентября, 10:47

Разблокирование транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном послужит увеличению товарооборота между Арменией и Россией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

На встрече с журналистами в Ереване он заявил, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России встречается, работает.

«Стороны настроены на деблокирование транспортных, экономических связей в регионе. Деблокирование, строительство, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе, между Арменией и Россией», — заявил Оверчук.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.