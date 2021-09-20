Оверчук: Баку и Ереван настроены на деблокирование экономических связей в регионе

Разблокирование транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном послужит увеличению товарооборота между Арменией и Россией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

На встрече с журналистами в Ереване он заявил, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России встречается, работает.

«Стороны настроены на деблокирование транспортных, экономических связей в регионе. Деблокирование, строительство, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе, между Арменией и Россией», — заявил Оверчук.