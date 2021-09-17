Еще 4 авиакомпании получили право летать из России в Азербайджан

17 сентября, 22:19

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдала разрешения четырем авиакомпаниям на осуществление авиарейсов из различных городов России в Азербайджан.

Росавиация по итогам заседания 16 сентября приняла решение о предоставлении допуска на рейсы в Азербайджан авиакомпаниям «Red Wings», «Сибирь», «Северный ветер», «Икар», уточняет «Интерфакс».

Решением Росавиации, авиакомпания «Red Wings» получила допуск к выполнению рейсов из восьми городов России в Баку: Тюмень, Саратов, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Уфа, Омск, Волгоград, Махачкала с частотой один раз в неделю каждый.

Авиакомпания «Сибирь» получила допуск на выполнение рейса Тюмень–Баку с частотой 7 раз в неделю, «Икар» – Волгоград-Баку (7 р/н).

Кроме того, авиакомпания «Северный ветер» получила допуски на выполнение рейсов в Баку из Волгограда и Воронежа с частотой 7 раз в неделю каждый.

При этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».