В Литве опасаются нехватки газа в Европе

Рост потребления газа в Азии и сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе, считает министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.

«Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа», — сказал Крейвис журналистам в четверг.

Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, попытки России как можно скорее запустить второй газопровод по дну Балтийского моря в Германию.

«С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск «Северного потока», Россия замедлила поставки газа, и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ», — утверждает Крейвис (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.