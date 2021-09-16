Спрос местных банков на валюту упал

Спрос банков Азербайджана на валюту на аукционе, проведенном 16 сентября Центробанком (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сократился на 3,7 миллиона долларов, или 5,4 процента по сравнению с предыдущим аукционом — до 64,6 миллиона долларов.

Как говорится в сообщении ЦБА, на прошлом аукционе банкам были проданы 68,3 миллиона долларов.

По данным Центробанка, спрос местных банков на валюту был полностью удовлетворен, и по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.