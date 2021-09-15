Азербайджан заработал почти миллиард на поставках газа в Европу

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Европу 3621896,03 кубометров газа стоимостью 986278,16 тыс. долларов США.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, из экспортированного в Европу газа 3046941,26 кубометров (стоимостью 836241,79 тыс. долларов) было поставлено в Италию, 424205,61 кубометров (стоимостью 127571,4 тыс. долларов) в Грецию, 150749,16 кубометров (стоимостью 22464,97 тыс. долларов) в Болгарию.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Турцию 7309619,31 кубометров газа стоимостью 1089818,18 тыс. долларов, в Грузию — 2157801,61 кубометров газа стоимостью 268509,14 тыс. долларов, в Иран — 152446,53 кубометров газа стоимостью 5786,28 тыс. долларов.

В указанных показателях учтена информация по стоимости экспортированного природного газа, оформление которого было завершено в таможенных органах за отчетный период.