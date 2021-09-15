Азербайджан представит свои ковры в Екатеринбурге

15 сентября, 22:23

В Москве по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России прошла дискуссионная площадка «Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России» в рамках специализированной международной выставки интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil 2021.

В рамках встречи выступил Торговый Представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, который рассказал о продаже первой партии азербайджанский ковров в России.

«Уже осуществлена первая партия продаж азербайджанских ковров ручной работы на территории Российской Федерации. Этот год ознаменован расширением регионального сотрудничества. Он совпал с началом популяризации азербайджанского ковра в России. Уже есть договорённость на высоком административном уровне провести в Екатеринбурге выставку, на которой будут представлены и азербайджанские ковры», — отметил Р. Алиев (цитата по Report).

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».