Мировой долг приближается к $300 триллионам

15 сентября, 12:10

По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.

За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов.

Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн долларов за квартал до 92 трлн долларов.

При этом доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. По сравнению с первым кварталом доля долга в ВВП во втором снизилась с 362% до 353%.

Отмечается, что только пять стран имеют отношение долга к ВВП на допандемичних уровнях — Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.

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В Азербайджане впервые проходят шествия по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

15 сентября, 10:24

На центральных улицах Баку, Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта и города Шуша в среду, 15 сентября, проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации, сообщает Minval.az. Шествия проходят под девизом «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо».

Шествия в Баку стартовали в двух направлениях — от Аллеи шехидов и парка Самеда Вургуна на улице 28 мая.

15 сентября 1918 года армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.
Четвертого июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку. В боях за Баку погибли 1132 бойца Кавказской исламской армии.