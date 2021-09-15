Мировой долг приближается к $300 триллионам

По итогам второго квартала 2021 года мировой долг вырос до 296 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.

За квартал мировой долг, который включает государственный долг, долги физических и юридических лиц, вырос на 4,8 трлн долларов.

Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн долларов за квартал до 92 трлн долларов.

При этом доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. По сравнению с первым кварталом доля долга в ВВП во втором снизилась с 362% до 353%.

Отмечается, что только пять стран имеют отношение долга к ВВП на допандемичних уровнях — Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.