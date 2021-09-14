Азербайджан планирует расширить газовые операции с Россией

14 сентября, 23:32

Азербайджан планирует расширить газовые операции с Россией, заявил заместитель вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков.

«Азербайджан (сегодня) не импортирует газ из России, но мы участвуем в операциях по свопу и толлингу газа с соседними странами, включая, помимо прочего, российский Газпром», — приводит слова Беглярбекова «Интерфакс» со ссылкой на Independent Commodity Intelligence Services.

«В этом контексте я подтверждаю, что мы продолжаем работать над внедрением или расширением этих операций со всеми нашими газодобывающими соседями, включая Россию», — добавил представитель SOCAR.

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Эрдоган принял Гасанова

14 сентября, 23:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося в стране министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции.

На встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев.