Ушла из жизни певица из группы Baccara

Испанская певица Мария Мендиола, известная по поп-группе 1980-х Baccara умерла в возрасте 69 лет. Об этом накануне сообщила ее парнерша по коллективу Кристина Севилья в Instagram.

«Могу только благодарить за всю ту любовь, что ты подарила мне», – написала Севилья в соцсети.

Мария Мендиола скончалась в Мадриде в окружении членов своей семьи. Причины смерти не уточняются, пишет ВВС.

Мария Мендиола и певица Майте Матеос объединились в дуэт в 1977 году, когда они обе были танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Сначала они исполняли песни других коллективов, а наибольшую известность им принесла песня Yes Sir, I Can Boogie.