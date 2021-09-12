Ушла из жизни певица из группы Baccara

12 сентября, 17:37

Испанская певица Мария Мендиола, известная по поп-группе 1980-х Baccara умерла в возрасте 69 лет. Об этом накануне сообщила ее парнерша по коллективу Кристина Севилья в Instagram.

«Могу только благодарить за всю ту любовь, что ты подарила мне», – написала Севилья в соцсети.

Мария Мендиола скончалась в Мадриде в окружении членов своей семьи. Причины смерти не уточняются, пишет ВВС.

Мария Мендиола и певица Майте Матеос объединились в дуэт в 1977 году, когда они обе были танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Сначала они исполняли песни других коллективов, а наибольшую известность им принесла песня Yes Sir, I Can Boogie.

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Фуат Октай — об испытаниях турецкой ковид-вакцины в Азербайджане

12 сентября, 17:52

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

«Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины», – сказал вице-президент, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных