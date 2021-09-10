Узбекистан проявляет интерес к развитию транспортных коридоров через Азербайджан

10 сентября, 21:18

Ташкент заинтересован в развитии транспортных коридоров через Азербайджан и Турцию и далее в Европу, заявил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.

«Узбекистан заинтересован в развитии Транскаспийского транспортного коридора через Азербайджан и Турцию в Европу. Также представляет интерес и маршрут через страны Центральной Азии в Индию, Китай и Пакистан», — сказал Воитов в пятницу в Баку на заседании министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Воитов также выступил с предложением о создании Единой электронной торговой площадки. «Это позволит более тесно сотрудничать предпринимателям и устранить тарифные и нетарифные преграды», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Воитов отметил, что товарооборот Узбекистана со странами Тюркского совета по итогам семи месяцев 2021 года составил $10 млрд и вырос на 78%.

﻿

Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.