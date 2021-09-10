Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит «Политику чистых денег в обращении» с целью поддержания высокого уровня качества обращаемых денежных знаков, эффективной организации борьбы с подделкой денежных знаков.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках этой политики коммерческие банки обязаны выпускать в обращение высококачественные денежные знаки, обработанные в автоматизированных системах, или денежные знаки, обработанные в соответствующих системах ЦБА.

Тем не менее, в последние дни в СМИ и социальных сетях страны появилась информация о выводе из банкоматов, принадлежащих ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), непригодных для обращения денежных знаков.

Ответственность за обнаруженные в банкоматах непригодные для обращения денежные знаки несут коммерческие банки. В связи с этим всем коммерческим банкам, в том числе МБА, было дано еще одно указание о принятии дополнительных мер.