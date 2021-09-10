Путин объяснил рост цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с «Газпромом» долгосрочных контрактов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«На споте сейчас, на свободном рынке в Европе, 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам», — сказал Путин.

По его словам, подход Москвы в этом вопросе отличается. В России цена привязана к нефти, и, хотя цены тоже регулируют рынок, «колебания идут гораздо более мягко», отметил президент.

«А здесь в подземные хранилища газа не закачали нужный объем до 27 млрд, у них там дырка получается, не хватает, и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности — и все, цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. Видите, как скакнула», — сказал Путин.

Он отметил, что по долгосрочным контрактам цена ниже.

По его словам, из-за роста цен на нефть эта сумма в любом случае вырастет, но эффект будет мягче. Путин отметил, что «Газпром» в этом сам заинтересован, поскольку такая ситуация создаст для него «подушку безопасности» из-за отсутствия резкого падения и обвала цен.

Ранее, 9 сентября, биржевая цена на газ в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м, обновив таким образом исторический максимум.