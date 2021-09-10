Путин объяснил рост цен на газ в Европе

10 сентября, 10:30

Цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с «Газпромом» долгосрочных контрактов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«На споте сейчас, на свободном рынке в Европе, 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам», — сказал Путин.

По его словам, подход Москвы в этом вопросе отличается. В России цена привязана к нефти, и, хотя цены тоже регулируют рынок, «колебания идут гораздо более мягко», отметил президент.

«А здесь в подземные хранилища газа не закачали нужный объем до 27 млрд, у них там дырка получается, не хватает, и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности — и все, цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. Видите, как скакнула», — сказал Путин.

Он отметил, что по долгосрочным контрактам цена ниже.

По его словам, из-за роста цен на нефть эта сумма в любом случае вырастет, но эффект будет мягче. Путин отметил, что «Газпром» в этом сам заинтересован, поскольку такая ситуация создаст для него «подушку безопасности» из-за отсутствия резкого падения и обвала цен.

Ранее, 9 сентября, биржевая цена на газ в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м, обновив таким образом исторический максимум.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).