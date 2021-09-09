EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021-2022 годы

9 сентября, 10:00

Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) изменило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021-2022 годы, передает АПА.

Среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году составит 740 тыс. баррелей, что больше предыдущего прогноза на 20 тысяч баррелей.

Согласно прогнозу ведомства, в 2022 году среднесуточная добыча нефти в стране возрастет и составит 800 тысяч баррелей, это на 20 тысяч баррелей больше, чем прогнозировалось в августе.

Согласно данным EIA, среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в прошлом году составила 700 тыс. баррелей.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.