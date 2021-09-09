EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021-2022 годы

Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) изменило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021-2022 годы, передает АПА.

Среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году составит 740 тыс. баррелей, что больше предыдущего прогноза на 20 тысяч баррелей.

Согласно прогнозу ведомства, в 2022 году среднесуточная добыча нефти в стране возрастет и составит 800 тысяч баррелей, это на 20 тысяч баррелей больше, чем прогнозировалось в августе.

Согласно данным EIA, среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в прошлом году составила 700 тыс. баррелей.