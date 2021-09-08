Польша допустила разовые закупки российского газа

9 сентября, 00:16

Глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский не исключил возможности разовых закупок российского газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом» в 2022 году.

«Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Ямальский контракт закончится, и мы не будем заключать очередное долгосрочное соглашение, которое могло бы его заменить», — приводит ТАСС его слова.

При этом Маевский отметил, что польская сторона не исключает закупок «в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость».

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.