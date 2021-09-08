Азербайджан установил курс маната к доллару на 2022 год

8 сентября, 19:58

Усиление координации фискальной и монетарной политики для сохранения макроэкономической стабильности в Азербайджане поддержит стабильный обменный курс национальной валюты в этом году. Исходя из этого, курс маната по отношению к доллару США на 2022 год был установлен на уровне 1,7.

Об этом говорится в отчете Минфина о макрофискальной рамке на 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Сообщается, что инфляция, прогнозируемая на уровне 4,9 процента к концу 2021 года и 3,6 процента в 2022 году, снизится до 3,2 процента в 2025 году.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.