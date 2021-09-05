Форвард «Барселоны» отказался от десятого номера из уважения к Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объяснил, почему не стал брать десятый номер в каталонском клубе, который освободился после ухода форварда Лионеля Месси.

«Мне предложили десятый номер, но я не взял его из уважения к Месси», — приводит слова Агуэро RT со ссылкой на AS.

Агуэро перешёл в «Барселону» в мае 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.