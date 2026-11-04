Ненефтяной и газовый экспорт Азербайджана по итогам 2026 года, как ожидается, увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. За первые девять месяцев текущего года экспорт без учета золотых операций Государственного нефтяного фонда вырос на 20,5% и достиг 3,2 млрд долларов.

Как сообщает Minval, об этом заявил руководитель аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов на обсуждении в Милли Меджлисе законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

По его словам, около 60% ненефтяного и газового экспорта за отчетный период пришлось на промышленную продукцию. Положительное сальдо внешней торговли без учета золотых операций Госнефтефонда увеличилось на 25% и составило 7,1 млрд долларов.

Джамалов отметил, что 2026 год завершает реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы. Согласно ожидаемым итогам этого периода, среднегодовой рост ВВП составит 2,7%, а ненефтегазового сектора — 5,2%, что превышает установленные целевые показатели.

По его словам, за последние годы в экономике страны произошли качественные изменения. В частности, стратегические валютные резервы на 1 октября 2026 года достигли 89,4 млрд долларов, увеличившись вдвое по сравнению с концом 2018 года. Этот объем превышает годовой ВВП страны и примерно в 20 раз — внешний государственный долг.

Кроме того, количество трудовых договоров в частном ненефтегазовом секторе с 2019 года выросло примерно вдвое. Сейчас на этот сектор приходится 56,5% от общего числа трудовых договоров.

Джамалов подчеркнул, что основными источниками роста ненефтегазовой экономики выступают промышленность, логистика и цифровые услуги. При этом частные инвестиции в основной капитал составили 14,7 млрд манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,9%. Частные инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли примерно на 21%.

Он также обратил внимание на важность полного исполнения расходов государственного бюджета, в том числе капитальных расходов, до конца года, поскольку это является одним из факторов, влияющих на темпы экономического роста.

Говоря о приоритетах следующего этапа развития, руководитель аппарата Минэкономики отметил необходимость укрепления роли частных инвестиций и предпринимательства, а также расширения экспортного потенциала страны. По его словам, долгосрочный и инклюзивный экономический рост предполагает развитие экспортно ориентированных отраслей, создающих высокую добавленную стоимость.