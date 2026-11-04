В 2027 году ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планируется выделить из государственного бюджета субсидию в размере 7,1 млн манатов, что на 19,5% превышает показатель текущего года.

Это нашло отражение в пакете бюджета на 2027 год, сообщает Report.

Документ обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Дотация предоставляется для возмещения убытков, связанных с выполнением авиарейсов в Нахчыванскую Автономную Республику, а также с предоставлением льгот инвалидам, участникам Отечественной войны и приравненным к ним лицам при поездках воздушным транспортом в страны Содружества Независимых Государств.