Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны могут не выжить на фоне массовых протестов и экономических проблем.

В интервью Fox News он отметил, что Европа «умирает», указав на ситуацию во Франции, Италии и других странах.

«Посмотрите на происходящее во Франции, Италии, во всех остальных этих странах. Дела у них идут ужасно, честно говоря, они могут даже не выжить», — предположил президент США.

Во Франции протесты начались в сентябре из-за проблем с финансированием образования, позднее к ним присоединились другие недовольные. В Италии акции проходят на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, а также неприятия перевооружения и военных конфликтов. В конце октября протесты также охватили Германию, Испанию и Албанию.