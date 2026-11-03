Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Латвии заявили, что их сборные не будут играть против команды России на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает Forbes.

Первой о таком решении объявила Финская хоккейная ассоциация. Позднее к ней присоединились федерации Норвегии, Швеции, Дании и Латвии. Все пять организаций уведомили о своей позиции Международную федерацию хоккея (IIHF).

При этом речь не идет о бойкоте всего чемпионата: сборные этих стран намерены участвовать в турнире, но отказываются встречаться с российской командой.

Заявления прозвучали на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Суд счел доводы федерации о рисках для безопасности недостаточными для дальнейшего отстранения российских команд.

В IIHF выразили разочарование вердиктом, но заявили о намерении исполнить решение суда. При этом в организации подчеркнули, что его невозможно реализовать немедленно: для турниров, подготовка которых уже находится на продвинутой стадии, потребуются существенные изменения.

Решение CAS также вызвало недовольство в хоккейных федерациях Финляндии, Швеции, Германии, Латвии и Чехии. Федерация хоккея Канады заявила, что разочарована вердиктом и добивается разъяснений о его последствиях для будущих соревнований, в том числе молодежного чемпионата мира 2027 года.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет с 14 по 30 мая в немецких Дюссельдорфе и Мангейме. По итогам предыдущего турнира высший дивизион покинули сборные Италии и Великобритании. Ожидается, что их места займут команды Украины и Казахстана.