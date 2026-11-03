Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения о демонтаже бюста Гейдара Алиева в одноименном парке в стамбульском районе Шишли и строительстве на его месте культурного центра.

В ведомстве сообщили, что муниципалитет Шишли не проводит никаких работ на этой территории, а проект строительства культурного центра не стоит на повестке дня.

Центр также предупредил о распространении старых и необоснованных утверждений, которые носят провокационный характер и направлены на подрыв отношений между двумя дружественными странами. Общественность призвали не доверять подобным публикациям в социальных сетях.