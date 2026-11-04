В 2027 году объём дотаций, выделяемых Нахчывану из государственного бюджета Азербайджана, сократится на 13,6 млн манатов, или 6,4%, по сравнению с текущим годом.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики 2027 год».

По его словам, сокращение объёма дотаций связано с ростом собственных доходов Нахчывана. Таким образом, большая часть расходов региона будет покрываться за счёт местных поступлений.

Министр также отметил, что в следующем году продолжится снижение зависимости регионов от государственного бюджета, а необходимость в дотациях для районов будет полностью устранена.