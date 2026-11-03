Мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые перспективы для Южного Кавказа, в том числе в сфере логистики и международных перевозок, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите «Будущее Европы», организованном телеканалом Euronews в Брюсселе.

«Армения установила мир с Азербайджаном. Это произошло 8 августа прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, при поддержке и по инициативе президента США Дональда Трампа», – сказал Пашинян.

По его словам, Вашингтонские договоренности между Ереваном и Баку уже приобрели реальные очертания, однако теперь необходимо закрепить достигнутые договоренности на институциональном уровне. Он подчеркнул, что следующим важным шагом должны стать подписание и ратификация мирного договора, парафированного главами МИД двух стран в США.

Говоря о перспективах регионального сотрудничества, Пашинян отметил, что рассматривает Южный Кавказ как единое пространство с общими интересами, несмотря на существующие между странами различия.

«У нас традиционно хорошее сотрудничество и тесные отношения с Грузией. Сейчас мы налаживаем отношения с Азербайджаном. Между нашими странами ведется двусторонняя торговля, и мы готовимся реализовать трехсторонний проект, который позволит задействовать региональные инфраструктурные связи», – заявил премьер.

По его словам, мир между Ереваном и Баку, реализация проекта TRIPP и сотрудничество Грузии, Армении и Азербайджана, особенно в сфере логистики, могут помочь преодолеть кризис глобальных цепочек поставок.

«Весь этот процесс позволит Южному Кавказу получить совершенно новую роль на международной арене», – заявил Пашинян.

Он также обратил внимание на географическую близость Центральной Азии и растущее значение региона в мировой торговле. По словам премьера, новый международный торговый маршрут будет важен для Евросоюза, Китая, Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов.