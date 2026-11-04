В 2027 году в Азербайджане 52 государственных предприятия должны будут выплатить в государственный бюджет дивиденды на общую сумму 872 млн манатов.

Это отражено в проекте бюджетного пакета на 2027 год, передает Report.

Документ обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно бюджетному пакету, по сравнению с 2026 годом число предприятий, имеющих обязательства по выплате дивидендов, увеличено в 26 раз, а общая сумма дивидендных выплат — на 45,3%.

В следующем году 434 млн манатов из общей суммы дивидендов должна выплатить Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), 175 млн манатов — ОАО «Международный банк Азербайджана».

Кроме того, ЗАО «Холдинг оборонной промышленности Azərsilah» должно будет выплатить 71,3 млн манатов, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» — 48,8 млн манатов, ЗАО «AzerGold» — 39,6 млн манатов, ОАО «Azərenerji» — 36,5 млн манатов, ООО «Azercell Telecom» — 21,3 млн манатов, ОАО «Фонд развития азербайджанского бизнеса» — 7,9 млн манатов, ООО «Azəralüminium» — 4 млн манатов, Государственное рекламное агентство — 3,1 млн манатов, ОАО «Azərişıq» — 2,4 млн манатов, Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества — 2,3 млн манатов. Другие государственные предприятия в совокупности должны будут выплатить 25,8 млн манатов.