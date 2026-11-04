В Баку на дороге Ходжасан–Локбатан водитель, уснувший за рулём Toyota, сбил женщину с детской коляской. Кадры аварии распространило Главное управление Государственной дорожной полиции.

По данным ведомства, за рулём автомобиля находился Джавид Агаев. В результате ДТП машина сбила пешехода А. Абдуллаеву, которая везла ребёнка в коляске.

В ходе предварительного расследования водитель заявил, что уснул во время движения и не помнит обстоятельств аварии. По его словам, ранее он неоднократно засыпал за рулём автомобиля.