НАБУ и САП завершили расследование масштабного коррупционного дела «Мидас» в энергетическом секторе Украины.

Подозреваемыми по делу проходят бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), а также бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор).

Кроме того, фигурантами дела являются предполагаемые сотрудники бэк-офиса по легализации средств: Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Рёшик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

По версии НАБУ, участники схемы систематически получали откаты от контрагентов «Энергоатома» и предприятий, находившихся в сфере управления Минэнерго. Размер незаконных выплат составлял от 10% до 15% стоимости контрактов.

В НАБУ отметили, что в период с 2020 по 2025 год через подконтрольный бэк-офис было отмыто более 111 млн долларов и 12 млн евро.