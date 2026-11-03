Первая леди США Мелания Трамп соберет в Белом доме представителей Украины и России для обсуждения режима прекращения огня в Олешках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным издания, Украину на встрече в Вашингтоне представят глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Российскую сторону будут представлять спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

В Белом доме во вторник сообщили, что в четверг, 5 ноября, в 11:00 по местному времени (20:00 по бакинскому) Мелания Трамп возле Белого дома выступит с официальным заявлением о режиме прекращения огня в Олешках.

Ранее первая леди США выступила инициатором дипломатического взаимодействия между двумя странами. Ей удалось добиться локального прекращения огня в Олешках и на прилегающей территории Херсонской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знает, кто представит российскую сторону на встрече в Белом доме с участием Мелании Трамп.