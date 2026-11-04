В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября ожидаются дожди. В отдельных местах полуострова осадки могут усиливаться, также вероятны грозы. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Во второй половине дня 5 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается неустойчивая погода с переменнными осадками. Местами возможны ливни, грозы и град, а в горных районах — снег. Вечером 5 ноября и ночью 6 ноября ожидается усиление осадков.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. Не исключены кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого Кавказа и Ленкорань-Астаринского региона.

Неустойчивая погода сохранится в Азербайджане до вечера 9 ноября. Температура воздуха постепенно понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.