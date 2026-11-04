Одной из обсуждаемых тем армянской политики последних дней стала подготовка новой Конституции. Пашинян обещает опубликовать её проект уже в ноябре, после чего начнутся общественные обсуждения. Однако для вынесения документа на референдум власти потребуется поддержка части оппозиционных депутатов. И именно вокруг их голосов может развернуться главная политическая борьба.

Сам Пашинян полагает, что после оглашения текста начнутся общественные обсуждения и сбор предложений, которые продлятся, пока власти сами не решат, что проект достаточно обсуждён.

В общем-то, за этой формулировкой может просматриваться конкретный политический расчёт. Дело в том, что, начав обсуждения, Пашинян сможет проверить, насколько сильны его противники и способны ли они действовать сообща. Пока текста нет, выступать против реформы проще. Можно обвинять власть в уступках Азербайджану, не разбирая конкретных положений. После публикации оппозиции придётся объяснить, что именно она отвергает и что предлагает взамен.

Премьер получит возможность увидеть, кто готов договариваться, кто попытается вывести людей на улицы, а кто ограничится заявлениями. От этого будет зависеть и темп кампании. При сильном сопротивлении обсуждения можно продолжить, отдельные положения пересмотреть, а спорные решения отложить. Если поддержка окажется достаточной, власть сможет двигаться быстрее.

Однако самое серьёзное препятствие уже известно. Для вынесения новой Конституции на референдум нужны голоса двух третей депутатов. У «Гражданского договора» такого большинства нет. Следовательно, Пашиняну придётся убедить часть оппозиции поддержать голосование, даже если затем она будет агитировать против самого проекта.

Именно поэтому премьер заранее повышает ставки. Он предупредил, что при определённых условиях сопротивление новой Конституции будет означать выступление против мира с Азербайджаном. Условие заключается в том, чтобы власти получили убедительное подтверждение связи между конституционными изменениями и подписанием мирного соглашения. Если такое подтверждение появится, Пашинян намерен организовать общественное давление на оппозицию. Возглавить его должно правящее большинство.

Таким образом, противников реформы хотят поставить перед неудобным выбором. Либо они открывают дорогу референдуму, либо получают обвинение в том, что мешают стране выйти из конфликта. Для Пашиняна это способ привлечь на свою сторону людей, которых прежде всего волнуют безопасность и возможность жить без угрозы новой войны.

Но оппозиция тоже понимает, где уязвимо это обещание. Она требует гарантий, что после изменения Конституции она сама сохранится как политическая структура, поскольку реваншистским силам уже трудно будет апеллировать к Основному закону.

Вот почему главный спор разворачивается вокруг отсылки к Декларации о независимости в преамбуле действующей Конституции. Именно она рассматривается как основание для территориальных претензий и является препятствием перед окончательным подписанием мирного соглашения. Пашинян уже заявил, что в новом Основном законе такой ссылки быть не должно. Он связывает её исключение с завершением карабахского движения и отказом от возвращения к конфликту.

Для противников премьера это удобная тема, поскольку они наверняка будут представлять реформу как уступку Баку и отказ от прежних национальных целей. Пашинян, напротив, постарается убедить граждан, что именно эти цели завели страну в тупик и мешают обеспечить её будущее.

Но суть не в этом, а в том, что продолжительные дискуссии дадут власти время выявить слабые места оппозиции и сосредоточить на них административные и информационные ресурсы. Нельзя исключать и силового давления, учитывая опыт противостояния накануне парламентских выборов. При этом Пашинян, вероятно, рассчитывает на лояльную реакцию европейских партнёров, заинтересованных в его внешнеполитическом курсе и продолжении мирного процесса.

Отказ от сценария досрочных выборов, о чём говорил армянский премьер, также позволяет предположить, что премьер намерен получить нужные голоса от нынешнего парламента. Тогда главной мишенью давления могут стать депутаты, которых власть сочтёт возможным склонить к поддержке референдума. Для запуска процесса ей не обязательно переубеждать всю оппозицию — достаточно изменить позицию части её представителей.

На этом фоне поездка Пашиняна в Брюссель приобретает особый смысл. Формальным поводом стало участие в организованном Euronews «Саммите по расширению ЕС — 2026» под девизом «Будущее Европы». Запланированы и двусторонние встречи. Однако накануне конституционной кампании премьеру важно заручиться поддержкой европейских партнёров и объяснить им свои дальнейшие действия.

По всей видимости, Пашинян рассчитывает представить мир с Азербайджаном, новую Конституцию и сближение с ЕС как части единого курса. Для европейских партнёров это сигнал о намерении продолжать выбранную политику. Для армянских граждан — довод в пользу реформы, которая, по замыслу премьера, должна открыть стране путь к миру и более тесным отношениям с Европой.

ЕС уже поддерживает сближение с Арменией. Теперь Пашиняну важно понять, насколько далеко европейские партнёры готовы пойти в поддержке его следующих шагов. Само участие в форуме по расширению тоже показательно. Хотя в разговорах с Москвой Ереван подчёркивает, что скорого вступления в ЕС не планирует, европейскую перспективу он всё же продолжает продвигать всеми возможными способами.

Так или иначе, Пашиняну предстоит подтвердить обещания мира конкретным решением — добиться принятия Конституции, исключающей территориальные претензии к Азербайджану. Как он будет убеждать оппозицию и собирать голоса — это его политическая задача. Для Баку значение имеет результат. Ни поддержка Брюсселя, ни сопротивление противников не могут бесконечно служить оправданием отсутствия этого результата.