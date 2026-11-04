Саудовская Аравия передала Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана 46,5 тонны жертвенного мяса в рамках программы по распределению мяса жертвенных животных.

Об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли, сообщает Report.

По его словам, министерство располагает списками наиболее нуждающихся граждан, что позволит обеспечить адресное распределение гуманитарной помощи.

Посол отметил, что инициатива подтверждает тесные социальные связи между Саудовской Аравией и исламскими странами, в том числе Азербайджаном, а также укрепляет чувство исламского братства во всем мире.

Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за сотрудничество и поддержку в реализации программы.