В 2027 году Азербайджан планирует увеличить финансирование образования, здравоохранения и социальной защиты. При этом реальные расходы на медицину и социальное обеспечение окажутся значительно выше сумм, предусмотренных непосредственно в государственном бюджете, поскольку часть средств выделяется через специальные государственные фонды.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

Одним из крупнейших направлений расходов станет образование. На эту сферу планируется выделить 5,1 млрд манатов, что составляет около 12% всех расходов государственного бюджета. По сравнению с исполнением бюджета 2025 года финансирование увеличится на 479 млн манатов, или 10,4%.

На здравоохранение непосредственно из госбюджета предусмотрено 2,1 млрд манатов. Это на 809 млн манатов, или 63%, больше, чем в 2025 году.

Однако эта сумма не отражает всех государственных расходов на медицину. Значительная часть финансирования проходит через систему обязательного медицинского страхования. Поэтому, как подчеркнул министр, правильнее оценивать совокупные расходы на здравоохранение. В 2027 году они прогнозируются на уровне 4 млрд манатов — на 1 млрд манатов, или 36%, больше показателя 2025 года.

Аналогичная ситуация складывается и с социальной защитой. Непосредственно в государственном бюджете на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 4,9 млрд манатов. Но с учётом средств Государственного фонда социальной защиты и других аналогичных фондов совокупное финансирование достигнет 12,9 млрд манатов.

По сравнению с 2025 годом это увеличение на 2,2 млрд манатов, или 21%.

Заметный рост предусмотрен и для других отраслей. Расходы на сельское хозяйство составят 1,4 млрд манатов — на 258 млн манатов, или 23%, больше, чем в 2025 году. Если сравнивать с 2023 годом, за пятилетний период финансирование отрасли увеличится на 432 млн манатов, или 46%.

На культуру, искусство, информационную сферу, физическую культуру и молодёжную политику планируется направить 643 млн манатов. Это на 115 млн манатов, или 22%, больше показателя 2025 года.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 335 млн манатов, увеличившись на 3,9%. На охрану окружающей среды предусмотрено 438 млн манатов.

Отдельное направление — поддержка экономической деятельности и инвестиции в развитие страны. На эти цели в 2027 году планируется выделить 8,9 млрд манатов, или около 21% всех расходов государственного бюджета. По сравнению с 2025 годом сумма увеличится на 1,3 млрд манатов, или 17,5%.

В частности, 5,3 млрд манатов предусмотрено на государственные капитальные вложения — финансирование инфраструктурных, строительных и других инвестиционных проектов.

Ещё 822 млн манатов планируется направить на услуги, не отнесённые к основным разделам бюджетной классификации.