МВД Азербайджана и полиция Украины провели совместную операцию против международной сети кибермошенников, в результате которой 11 участников группировки, в том числе организаторы, доставлены в Баку. Однако эта проблема не новая и давно актуальная. Причём было бы верхом наивности утверждать, что на сей раз была ликвидирована вся сеть лиц, занимающихся такого рода преступлениями.

Вначале напомним, что нынешнюю операцию на территории Украины провело Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД совместно с украинскими коллегами. Среди задержанных — объявленные в международный розыск предполагаемые организаторы сети Нариман Искендеров, Эльсун Алиев, Эльшад Мусаев и Эльшан Шукюров.

По данным МВД, сеть управлялась из Украины и была создана для хищения денег у граждан Азербайджана. Её деятельность организовали через незаконные колл-центры, работавшие под видом различных сервисных офисов в нескольких украинских городах. Для привлечения новых участников в Telegram размещались объявления о вакансиях в сфере информационных технологий и обслуживания клиентов с обещанием высокой заработной платы. Таким способом к работе в незаконных колл-центрах привлекались граждане разных стран.

Члены сети звонили жителям Азербайджана по заранее подготовленным сценариям и применяли методы психологического воздействия. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, мобильных операторов, банков и инвестиционных компаний. Гражданам сообщали ложные сведения о подозрительных операциях на их счетах, угрозе сохранности денег, возможной блокировке банковских карт или незаконных финансовых операциях, якобы проводимых от их имени.

В ряде случаев мошенники предлагали потенциальным жертвам вложить средства в фиктивные инвестиционные проекты, обещая высокий доход. «Создавая у граждан чувство страха и паники либо используя их желание быстро заработать, участники сети склоняли их к поспешным решениям. Потерпевших убеждали переводить средства на якобы безопасные счета, а также раскрывать реквизиты банковских карт, коды подтверждения из SMS и другие конфиденциальные данные», — сообщили в МВД.

Также установлена предполагаемая причастность Руслана Закирова, Ясефа Байрамова, Эльсевера Мамедова, Дмитрия Душина и Руслана Матвеева к легализации средств, полученных в результате кибермошенничества. По данным следствия, они связывались через Telegram с находившимися за рубежом участниками сети и аккумулировали похищенные деньги на подконтрольных банковских картах. После удержания согласованного процента оставшиеся средства конвертировались в криптовалюту и переводились за границу.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Суд избрал в отношении руководителей группы меру пресечения в виде ареста. Расследование в отношении остальных задержанных продолжается. При этом я глубоко убеждён в том, что реальное число задействованных, но пока не задержанных участников такого рода махинаций остаётся достаточно большим.

В этой связи напомню, что ещё 12 августа тогдашний, а впоследствии покинувший страну генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о результатах масштабной совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Правоохранители прекратили деятельность 94 мошеннических колл-центров, провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов. В ходе операции были изъяты тысячи единиц компьютерной техники, телефоны, SIM-карты, криптокошельки, банковские карты, автомобили премиум-класса, наличные деньги, золото и ювелирные изделия.

Среди автомобилей — Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Всего, по данным следствия, обнаружено более $2 млн, €64 тыс., значительные суммы в гривнах и около килограмма банковского золота. 26 людям уже сообщили о подозрении. Как тогда было заявлено, предварительно установленный ущерб превышает 100 млн гривен.

Но даже это было далеко не вершиной данного преступного айсберга. Дело в том, что проблема мошеннических колл-центров возникла в Украине далеко не вчера. Просто полномасштабная российско-украинская война стала для этого бизнеса своеобразным ускорителем. Изменились география, методы работы, каналы коммуникации и финансовые инструменты. Часть группировок переместилась из восточных регионов в другие области страны.

Мошеннические офисы начали работать в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Винницкой, Житомирской и других областях. Исследование Global Initiative Against Transnational Organized Crime, опубликованное весной 2026 года, даёт представление о масштабе явления. По оценкам исследователей, в украинской индустрии мошеннических колл-центров могут быть заняты около 60 тысяч человек, а совокупный оборот может достигать $1 млрд в месяц. Авторы исследования указывают, что подобные центры существуют практически по всей стране.

Да, это уже не просто несколько мошенников с телефонами и ноутбуками. Это организованный рынок с рекрутингом персонала, обучением, сценариями разговоров, распределением функций, системами контроля, программным обеспечением и механизмами отмывания денег. Один оператор может совершать сотни звонков в день. Если потенциальная жертва проявляет интерес, разговор передаётся более опытному сотруднику — человеку, чья задача заключается уже непосредственно в том, чтобы убедить собеседника перевести деньги, установить программу удалённого доступа или раскрыть банковские данные.

Особо подчеркнем, что, согласно данным украинских СМИ, организаторы некоторых схем специально набирали людей со знанием иностранных языков, обучали их по заранее подготовленным сценариям и даже применяли полиграф. Для убедительности использовались поддельные документы, а операторы могли представляться банковскими сотрудниками, юристами, представителями государственных органов. В некоторых схемах применялись технологии deepfake.

При этом жертвами украинских колл-центров становились не только жители других государств, но и сами граждане Украины, вынужденные покинуть страну после начала полномасштабной войны. Работники этих офисов активно выходили на украинцев, проживающих за рубежом, и буквально обкрадывали их, используя самые разные схемы: от фиктивных банковских операций и псевдоинвестиционных предложений до психологического давления и выманивания доступа к счетам.

Отдельным направлением работы была Россия, причём мошенники порой старались придать своим действиям едва ли не патриотический окрас, представляя банальное хищение денег как нечто оправданное политическими обстоятельствами. В действительности же за подобной риторикой скрывалась всё та же преступная деятельность, единственной целью которой было обогащение за чужой счёт. Не оставались в стороне и жители европейских стран, которые также становились жертвами мошеннических схем, организованных с территории Украины.

По одной из версий, именно многочисленные жалобы и обращения европейских граждан, а также обеспокоенность руководства ряда стран ЕС масштабами этой деятельности стали причиной того, что европейские лидеры поставили перед Киевом вопрос о необходимости решительной борьбы с украинскими колл-центрами. После этого начались масштабные закрытия подобных офисов, однако далеко не все их сотрудники и организаторы прекратили свою деятельность. Многие просто сменили адреса, перебравшись из заметных офисных помещений в съёмные квартиры и другие менее приметные места.

Таким образом, значительная часть этой индустрии не исчезла, а лишь ушла в тень: теперь её участники действуют тише, осторожнее и стараются не привлекать к себе лишнего внимания. Вся преступная сеть, разумеется, не ликвидирована, а значит, не стоит удивляться сообщениям об очередных задержаниях граждан Азербайджана, причастных к подобным махинациям на территории Украины.

Не следует удивляться и новостям о том, что украинские пограничники не впустили в страну очередную группу наших соотечественников, которые представлялись «студентами», не могли внятно объяснить цель своего приезда и при этом не владели ни украинским, ни русским языками. Желающих быстро и много заработать всегда было, есть и будет очень много во всех странах, в том числе и в Азербайджане.