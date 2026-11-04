Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 39,4 млрд манатов, расходы — 42,4 млрд манатов. При этом основной прирост поступлений ожидается за счёт ненефтяного сектора, что позволит сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2027 год.

По словам министра, доходы госбюджета увеличатся на 645 млн манатов по сравнению с текущим годом. Из этой суммы 23,8 млрд манатов обеспечат поступления ненефтяного сектора. Это 60,6% всех бюджетных доходов и на 1,6 млрд манатов, или 7,2%, больше показателя 2026 года.

В то же время нефтяные доходы прогнозируются на уровне 15,5 млрд манатов, или 39,4% поступлений. Это на 955 млн манатов, или 5,8%, меньше, чем в текущем году.

Бабаев отметил, что рост ненефтяных доходов позволяет одновременно уменьшить трансферт из Госнефтефонда и увеличить бюджетные расходы.

В частности, поступления по линии Государственной налоговой службы ожидаются на уровне 18,4 млрд манатов. Это на 1,5 млрд манатов, или 9%, больше показателя 2026 года. Государственный таможенный комитет должен обеспечить поступления в размере 6,9 млрд манатов.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда составит 11,19 млрд манатов. Министр обратил внимание на то, что по сравнению с исполненным бюджетом 2025 года за два года объём перечислений из фонда сократится на 2,6 млрд манатов, или 17,8%.

Ещё одним источником бюджетных доходов станут дивиденды государственных предприятий. В 2027 году от почти 50 государственных компаний ожидается получить 872 млн манатов. По словам Бабаева, впервые такое количество государственных предприятий приступает к выплате дивидендов. В перспективе эти поступления должны стать одним из основных компонентов доходной части бюджета.

Дефицит бюджета и показатели сводного бюджета

Дефицит государственного бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 3,1 млрд манатов. Для его финансирования планируется привлечь 2,7 млрд манатов за счёт внутренних и внешних заимствований, 140 млн манатов поступят от приватизации, ещё 375 млн манатов будут обеспечены за счёт остатков средств на казначейском счёте.

Доходы сводного бюджета составят 47,6 млрд манатов, расходы — 50,4 млрд манатов. Его дефицит прогнозируется на уровне 2,8 млрд манатов, или 2% ВВП.

Говоря о государственных фондах, министр сообщил, что доходы Государственного нефтяного фонда в следующем году ожидаются на уровне 13,3 млрд манатов, расходы — 12,1 млрд манатов. Таким образом, прогнозируется профицит фонда.

Доходы Государственного фонда социальной защиты составят 9,2 млрд манатов, расходы — 9,3 млрд манатов. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования прогнозируются на уровне 2,3 млрд манатов при расходах в 3 млрд манатов.

Бюджет Нахчыванской Автономной Республики в 2027 году составит 510 млн манатов. По сравнению с 2025 годом его объём увеличится на 14,5%.

Таким образом, ключевыми параметрами бюджета на 2027 год станут увеличение ненефтяных поступлений, сокращение трансфертов из Госнефтефонда и дальнейший рост расходов на социальные обязательства и экономическое развитие.