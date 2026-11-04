Внешнеторговый баланс Азербайджана за девять месяцев 2026 года сложился с положительным сальдо в размере 10,5 млрд долларов. На этом фоне стратегические валютные резервы страны выросли на 5,1% и достигли 89,4 млрд долларов.

Как сообщает Minval, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, выступая на обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2027 год.

По его словам, за первые девять месяцев 2026 года экономика страны выросла на 1,5%, а ненефтегазовый сектор — на 2,6%. Согласно октябрьскому прогнозу Центробанка, по итогам года рост ВВП составит 1,3%, а ненефтегазового ВВП — 2,8%.

Кязымов отметил, что в первом полугодии профицит счета текущих операций достиг 4,7 млрд долларов, или 12,4% ВВП. По прогнозу Центробанка, к концу 2026 года этот показатель составит 8,5 млрд долларов.

Стратегические валютные резервы страны за девять месяцев увеличились на 5,1% — до 89,4 млрд долларов. Этого объема достаточно для покрытия импорта товаров и услуг в течение 40 месяцев. Кроме того, резервы в 3,4 раза превышают денежную базу в манатах.

Глава Центробанка также сообщил, что в сентябре годовая инфляция составила 5,5%, а базовая инфляция — 4,9%. По его оценке, наиболее существенное повышательное влияние на динамику цен оказала инфляция в странах — торговых партнерах Азербайджана.

Валютный рынок в течение года оставался стабильным благодаря значительному превышению предложения иностранной валюты над спросом. На фоне крупных валютных покупок Центробанка его собственные валютные резервы за десять месяцев увеличились на 3,9 млрд долларов, или на 34%, достигнув 15,4 млрд долларов. По словам Кязымова, это максимальный показатель за всю историю независимости Азербайджана.

Продолжает снижаться и уровень долларизации вкладов населения. За год доля валютных депозитов резидентов — физических лиц сократилась на 3,3 процентного пункта, до 25,7%, а нерезидентов — на 5,7 процентного пункта, до 54,6%.

Кязымов сообщил, что в банковском секторе сохраняется избыток ликвидности. Структурный профицит ликвидности банковской системы без учета обязательных резервов в октябре достиг 6,4 млрд манатов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с концом прошлого года.

При этом у банков есть возможность дополнительно выдать 4,6 млрд манатов кредитов без нарушения действующих нормативов.

Банковский сектор сохраняет устойчивость: достаточность совокупного капитала составила 16,7%, а коэффициент покрытия ликвидности — 156%, что существенно превышает нормативные требования.

Активы банков за десять месяцев выросли на 15,1% и достигли 65,7 млрд манатов. Кредитный портфель увеличился на 14%, до 34,3 млрд манатов. Доля проблемных кредитов в общем портфеле составила 2,7%.

За отчетный период вклады населения выросли на 12,9%, а депозиты юридических лиц — на 13,7%.

В страховом секторе за девять месяцев сборы страховых премий увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а страховые выплаты — на 29%.

Как заявил Талех Кязымов, годовая инфляция в Азербайджане в 2027 году, согласно базовому сценарию Центрального банка, составит 5,9%.

Кязымов положительно оценил представленные макрофискальные параметры на 2027 год и среднесрочный период.

По его словам, консервативный рост и оптимизация государственных расходов, постепенное сокращение нефтяных трансфертов, увеличение доли ненефтяных источников доходов, а также сохранение дефицита бюджета и государственного долга на контролируемом уровне будут способствовать укреплению фискальной устойчивости.

Он также положительно оценил консервативный подход к прогнозированию нефтяных цен на 2027 год, несмотря на временное повышение котировок на мировом рынке.

«В условиях сокращения добычи и долгосрочной неопределенности на энергетических рынках важно снижать зависимость от нефтяных доходов», — отметил Кязымов.

По его словам, в 2027 году ожидается, что дефицит государственного бюджета будет финансироваться преимущественно за счет внутренних и внешних заимствований. С учетом этого, как прогнозирует глава Центробанка, фискальная политика не окажет существенного влияния на инфляцию.