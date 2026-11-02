Азербайджанские тхэквондисты завоевали золотую и бронзовую медали на международном турнире «Открытый чемпионат Сербии 2026», который прошел в Белграде, сообщила Федерация тхэквондо Азербайджана.

Победителем в мужской весовой категории до 63 кг стал Гашим Магомедов. Он поднялся на высшую ступень пьедестала. Среди женщин в категории до 46 кг бронзовую награду завоевала Миная Акбарова.

Турнир проходил с 31 октября по 1 ноября на арене имени Ранко Жеравицы. Соревнования имеют официальный рейтинговый статус G-1 Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) и входят в число престижных европейских стартов.