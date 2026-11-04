Четыре танкера, перевозившие нефть, подорвались на морских минах в южной части Ормузского пролива. В результате суда загорелись. Еще два корабля были задержаны. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают гореть», — говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР заявил о поражении и уничтожении беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом.