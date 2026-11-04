Демократ Абдул Эль-Сайед может стать первым мусульманином в истории Сената США, если подтвердится его победа на выборах в штате Мичиган.

Политик уже объявил о своей победе. По последним приведённым данным, после подсчёта 79% голосов он опережает своего соперника, республиканца Майка Роджерса, на пять процентных пунктов. Официального подтверждения окончательных результатов пока нет.

Кандидатура Эль-Сайеда ранее вызвала серьёзные разногласия внутри Демократической партии. Политик придерживается левых взглядов и выступает с резкой критикой Израиля, что вызвало недовольство части однопартийцев.

Незадолго до голосования конгрессвумен Хейли Стивенс, проигравшая Эль-Сайеду на демократических праймериз, неожиданно поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса.

Этот шаг спровоцировал скандал среди демократов. Однако, несмотря на внутрипартийный конфликт, Эль-Сайеду удалось выйти вперёд в борьбе за место в Сенате, хотя его преимущество пока остаётся сравнительно небольшим.