Демократы получат как минимум 51 место в Сенате Конгресса США по итогам промежуточных выборов, это даст им контроль над верхней палатой.

Такие оценки представило агентство Bloomberg.

В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами — 47.

Демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона на выборах в Сенат от Техаса. В Айове побеждает демократ Джош Турек.

Как пишет NBC News, демократом удалось отобрать у республиканцев места в Айове, Канзасе, Огайо, Северной Каролине, Южной Каролине и Техасе.

Согласно опросу NBC News на выходе с избирательных участков, 43% проголосовавших заявили, что одной из причин их выбора было неприятие Трампа. Кроме того, 71% избирателей, включая 41% республиканцев, считают, что Конгресс недостаточно контролирует деятельность президента.

Среди ключевых причин недовольства избиратели называли коррупцию, рост стоимости жизни, иммиграционную политику и войну с Ираном.

Получив большинство в обеих палатах Конгресса, демократы смогут активнее контролировать администрацию Трампа, проводить расследования и блокировать выдвинутые им кандидатуры на государственные должности, в том числе в Верховный суд.

Ожидается, что новым спикером Палаты представителей может стать лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис. В случае избрания он станет первым афроамериканцем на этом посту.

Победа демократов также может повлиять на внутрипартийную борьбу республиканцев перед президентскими выборами 2028 года, в частности на перспективы вице-президента Джей Ди Вэнса, которого считают одним из вероятных претендентов на выдвижение от Республиканской партии.