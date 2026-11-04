Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в государственный бюджет в 2027 году составит 11,19 млрд манатов.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2027 год.

По его словам, если сравнить показатель с исполненным бюджетом 2025 года, то за два года объём трансферта сократится на 2,6 млрд манатов, или 17,8%.

Бабаев подчеркнул, что сокращение зависимости бюджета от нефтяных поступлений стало возможным благодаря росту доходов ненефтяного сектора.

В частности, в 2027 году ненефтяные доходы государственного бюджета прогнозируются на уровне 23,8 млрд манатов, что на 1,6 млрд манатов больше показателя текущего года.