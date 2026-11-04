Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ. Во время следственных действий один из представителей спецслужбы угрожал детективам огнестрельным оружием и препятствовал их допуску к месту обыска.

По данным источников «УП», следственные действия проводятся в отношении начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука.

Также обыски проводятся у первого заместителя начальника Главного управления «Д» Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что во время обысков, которые детективы проводят на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал применить огнестрельное оружие и не допускает правоохранителей к месту проведения следственных действий.

В НАБУ назвали действия сотрудника СБУ недопустимыми. На место также прибыли спецназовцы СБУ.

Конфликт происходит на фоне прежнего противостояния ведомств. В июле 2025 года СБУ провела более 50 обысков у детективов НАБУ.